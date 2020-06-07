فيسبوك تختبر ميزة جربتها على واتساب وماسنجر

تقترب شركة فيسبوك خلال الفترة المقبلة ، من اعتماد ميزة جديدة سبق واعتمدها تطبيقي واتساب وماسنجر.

وبحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، ستختبر منصة فيسبوك إمكانية إدراج "الوضع المظلم" للتطبيق ، بعدما اعتمدت الشركة نفس الوضع لتطبيقي "واتساب" و"ماسنجر" التابعين لها.

وسيتاح هذا الوضع المظلم في إصدارات "فيسبوك" على أنظمة تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" و"سطح المكتب".

ومن المتوقع أن تعمل ميزة "الوضع المظلم" لتصميم متعة المشاهدة على الشاشة اللمسية من نوع "أوليد"، كما أنها ستعمل على توفير عمر البطارية.

وبحسب صور مسربة، ستتوفر درجات من الرمادي الداكن والرمادي الفاتح لبعض الرموز والأيقونات، والمناطق الأخرى ستبقى باللون الأسود.