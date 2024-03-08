موعد اول يوم شهر رمضان 2024 سوريا

نقدم لكم موعد اول يوم شهر رمضان في سوريا 2024 وذلك حسب آخر التصريحات الصادرة عن الجمعية الفلكية في سوريا

موعد شهر رمضان 2024 سوريا

وبحسب تصريح لرئيس الجمعية الفلكية في سوريا ، فإنه سيجري عن غروب شمس يوم الأحد 10 آذار جلسة للمجلس الفقهي السوري لرصد هلال الشهر المبارك

واضاف أنه من غير الممكن أن تتم بشكل فلكي رصد هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام في سوريا

وذلك كون الهلال يبقى لمدة 13 دقيقة بعد غروب الشمس وهذا الوقت غير كاف للرؤيا بالعين المجردة

وأكد أنه وفق المادة رقم 7 من بنود المجلس الفقهي للأهلة ، فإنه سيتم انتظار رؤية الهلال في الدولة الإسلامية والعربية الأخرى والتي يمكن رؤيته بها

وعليه علينا الانتظار لما يحدده المجلس الفقهي وفق رصد الدول المجاورة وإعلانهم رؤية الهلال من عدمه .

ومن المتوقع أن يتم إعلان أن أول يوم صيام في سوريا سيكون الثلاثاء 12 آذار .

على أن يكون يوم الإثنين هو المتمم لشهر شعبان .

المصدر : موقع مراسلون