نادين نسيب نجيم و تيم حسن يجتمعان مجدداً بعمل جديد.. تفاصيل

أخبار الفن

نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بأن هنالك عمل جديد سيجمع الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ، والنجم السوري تيم حسن .

أخبار الفن – نادين نسيب نجيم

وبحسب ما نشره موقع “الفن”، كشفت معلومات أن هناك فكرة إنتاج فيلم سينمائي تتم دراستها من قبل جهة انتاجية مهمة سوف تجمع بين الممثل تيم والممثلة نادين، وسيتم تصوير العمل في لبنان.

وأشارت المعلومات إلى أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل العمل فيما تعد شركة الصباح​ لصاحبها السيد صادق الصباح ليست بعيدة عن هذا المشروع، الذي من الممكن أن يكون من انتاجها.

واعتبر رواد مواقع التواصل أن عدن الكشف عن تفاصيل العمل هو عامل تشويقي وخاصة بعد نجاح هذه الثنائية في الجزء الأول من مسلسل الهيبة.

الجدير بالذكر أن نادين نسيب نجيم، شاركت في وقت سابق متابعيها عبر حسابها الرسمي على الانستغرام، خبراً نشرته عبر خاصية الستوري وأعلنت من خلاله عن عملٍ جديد يجمعها بالفنان السوري معتصم النهار،وهو مسلسل “صالون زهرة”.

نادين نسيب نجيم و تيم حسن يجتمعان مجدداً بعمل جديد.. تفاصيل

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