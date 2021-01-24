مصرف سوريا المركزي يطرح عملة 5000 ليرة سورية

أعلن مصرف سورية المركزي عن طرح الفئة النقدية الجديدة 5000 ليرة سورية في التداول جنباً إلى جنب مع باقي الفئات النقدية المتداولة حالياً اعتباراً من تاريخ اليوم الـ 24 من كانون الثاني مبيناً أن الوقت أصبح ملائماً لذلك وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وأوضح المركزي في بيان تلقت سانا نسخة منه أن طرح فئة الـ 5000 ليرة في التداول يأتي انطلاقاً من دوره بمتابعة السوق وتأمين احتياجاته من كل فئات الأوراق النقدية وبناء على دراسات قام بها في السنوات السابقة ووضعه للخطة الكفيلة لتأمين احتياجات التداول النقدي من كل الفئات حيث تبين الحاجة لفئة نقدية أكبر من الفئات الحالية المتداولة ذات قيمة تتناسب مع احتياجات التداول النقدي.



ولفت المركزي إلى أنه قام منذ عامين بطباعة أوراق نقدية من فئة الـ 5 آلاف ليرة سورية لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية وبما يضمن تسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية إضافة إلى تخفيض كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة ولا سيما أن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة.

وأشار المركزي إلى أنه يعمل بالتوازي لإيجاد حلول للنقود من مختلف الفئات من خلال العمل على تحضير البنى اللازمة لعمليات الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أن مصرف سورية المركزي قام منذ عدة سنوات بطباعة أوراق نقدية جديدة ووضعها في التداول من فئات 50 و100 و200 و500 و1000 و2000 ليرة سورية حيث تمت طباعة أوراق نقدية من فئة 2000 ليرة سورية في عام 2015 وتم وضعها في التداول في النصف الثاني من عام 2017 عندما لمس المركزي حاجة السوق الفعلية لفئة 2000 ليرة سورية.