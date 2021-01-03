مدير مشفى في طرطوس: ذروة كورونا مستمرة.. ولا دواء قاتل للفيروس

أفاد مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس د. اسكندر عمار بأن ذروة إصابات فيروس كورونا لم تنته بعد، ولا تراجع في أعداد المرضى.

وبين د.عمار لـ”شام اف ام”، أن القبولات اليومية في المشفى مازالت ما بين 15- 20 ونسبة الإشغال حوالي 95% في معظم الأوقات

وأضاف أنه لم يلحظ أي تراجع في أعداد المرضى وما زالت الأعداد بتزايد مستمر وهي ليست بالقليلة ويصل عدد الحالات المشتبهة بها لـ 65 حالة تراجع قسم الإسعاف عدد منها يقبل والآخر يتابع منزليا.

القبولات اليومية في المشفى مازالت ما بين 15- 20 ونسبة الإشغال حوالي 95% في معظم الأوقات، مردفاً أن هناك أعداد كبيرة من كبار السن والأمراض المزمنة لديهم كثيرة وفترة الاستشفاء أقل والمعالجة أصعب.

وبحسب د.عمار، لا يوجد دواء قاتل للفايروس، الوقاية والوعي المجتمعي هو الأساس، مضيفاً: “حتى الآن لا نعرف ما هي العقابيل التي الممكن أن تحدث مستقبلا من تليف رئة وغيرها عند المرضى الذين تماثلوا للشفاء”.

وسجل يوم أمس في محافظة طرطوس بحسب إحصاءات وزارة الصحة، 5 حالات إصابة، قابلها 4 حالات شفاء، و3 حالات وفاة، في حين بلغ عدد الإصابات في سوريا حتى يوم أمس 11616 إصابة.