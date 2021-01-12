مدير مشفى المواساة : لقاح كوفيد 19 يصل إلى سوريا مطلع شباط

أعلن مدير عام مستشفى المواساة في دمشق الدكتور عصام الأمين ، عن موعد وصول لقاح كوفيد 19 إلى سوريا .

وقال الدكتور الأمين لتلفزيون الخبر، إن سوريا على موعد مع وصول مليوني جرعة من لقاح كورونا (كوفيد 19) مطلع شهر شباط المقبل.

وكانت مسؤولة اللقاحات في منظمة الصحة العالمية كيت أوبراين، قد أعلنت أن المنظمة ستبدأ بتوزيع ملياري لقاح مضاد لفيروس كورونا على الدول الأكثر فقراً في غضون أسابيع .

فيما أكد معاون مدير مديرية الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة، الدكتور عاطف الطويل، أن الوزارة تتفاوض منذ عدة أشهر مع الصحة العالمية لتأمين اللقاح ضد الفايروس المستجد.

واعتبر الطويل حينها أنه كلما تأخر اللقاح كلما كان الأمر لمصلحة المواطن حيث يزيد الإنتاج بالتالي ينخفض السعر ليصل إلى عدد أكبر من الدول.

وأبدى تخوفه من أن اللقاح يمكن أن يدخل من الدول الأخرى بطرق غير شرعية لأن الحدود مفتوحة بين الدول وهذا الأمر لا يمكن ضبطه.

ووصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في سوريا بحسب إحصاءات وزارة الصحة إلى 12462 حالة، بينها 6098 حالة شفاء و 781 حالة وفاة.