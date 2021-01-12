كيفية استخدام تطبيق سيجنال البديل عن واتساب .. الطريقة بالتفاصيل

بدأ كثر من مستخدمي تطبيق واتساب بالتوجه للتطبيق البديل سيجنال فكثرت عمليات التحميل وسط تساؤلات طرحت من البعض عن كيفية استخدام التطبيق الجديد.

استخدام تطبيق سيجنال :

يمكن تنزيل تطبيق سيجنال من متجري آبل وغوغل، وبالنسبة لمستخدمي أيفون فإنه يعمل على نظام التشغيل iOS 9.0 أو أحدث ومتوافق مع أجهزة آي باد وآيبود تاتش، وبالنسبة لمستخدمي أندرويد فهو يعمل على نظام التشغيل بدءاً من أندرويد 4.

وبعد تنزيله وتثبيته، اضغط على فتح، ثم أدخل رقم هاتفك، وسيطلب منك إدخال رمز مكون من ستة أرقام سيرسله لك التطبيق عبر الرسائل القصيرة.

وبمجرد التحقق من الرمز، انقر فوق إرسال، ثم سيطلب التطبيق إذن لإرسال إشعارات إليك، اضغط على السماح.

بعد ذلك قم تعيين صورة ملفك الشخصي واسمك، وهو ما سيظهر لجهات الاتصال الخاصة بك على التطبيق.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إرسال رسائل نصية ووسائط ورسائل صوتية وفيديو وإجراء مكالمات صوتية وفيديو باستخدام تقنية التشفير من طرف إلى طرف.