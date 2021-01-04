فيديو للحظة الهجوم.. ازدياد عدد ضحايا استهداف البولمانات على طريق أثريا – سلمية

ارتفعت حصيلة ضحايا استهداف حافلات الركاب على طريق أثريا سلمية من قبل مجموعات تابعة لتنظيم “داعش”، مساء يوم أمس الأحد.

وبحسب وكالة سانا، استشهد 9 مدنيين وأصيب 4 آخرون بجروح جراء اعتداء نفذته “التنظيمات الإرهابية” واستهدف صهاريج لنقل المحروقات وعددا من الحافلات السياحية على طريق أثريا سلمية.

بدوره، قال محافظ حماة محمد طارق كريشاتي لقناة السورية إن الهجوم وقع في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الأحد حيث قامت التنظيمات الإرهابية باستهداف غاشم للأبرياء والمدنيين على طريق أثريا سلمية حيث قاموا بالهجوم على قافلة صهاريج محروقات وثلاثة بولمانات سياحية لنقل الركاب.

وأضاف كريشاتي أنه تم بمساعدة وحدات من الجيش العربي السوري نقل باقي الركاب إلى منطقة آمنة وإسعاف الجرحى إلى مشفى سلمية.

فيما رجحت العديد من الوسائل المحلية أن منفذي الهجوم هم مجموعات تابعة لتنظيم “داعش” حيث تنتشر في بعض مناطق البادية خلايا إرهابية من بقايا التنظيم والتي تحظى بدعم من الاحتلال الأمريكى الذي يحتل منطقة التنف بالقرب من مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية وتقوم هذه الخلايا بتنفيذ عمليات إرهابية في المناطق المتاخمة للبادية ولا سيما الطرق والتجمعات السكانية المتفرقة.

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