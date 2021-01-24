سوريا و المنطقة على موعد مع منخفض قطبي جديد نهاية الأسبوع

أكد خبراء الطقس أن سوريا والمنطقة على موعد مع منخفض قطبي جديد من المتوقع أن يبدأ تأثيره نهاية الأسبوع الجاري

وذكرت صفحة هوى الشام المختصة بأحوال الطقس أنه أعتبارا ً من يوم الخميس القادم الواقع في 28 كانون الثاني 2021 ، سيدخل منخفض جوي جديد مصحوب بتسرب لرياح قطبية شديدة البرودة .

حيث من المتوقع أن تبقى الأجواء غير مستقرة ، وستكون الأمطار غزيرة إلى متوسطة في أغلب المحافظات السورية

أما عن الثلوج ، فستكون على ارتفاعات متوسطة و عالية .

الللافت في الأمر ، أن المنخفض الجديد لن يدوم طويلا ً ، حيث من المتوقع انحساره مع مساء يوم 31 كانون الثاني

أما عن الحالة الجوية الحالية ، أجواء مستقرة في جميع المناطق والمحافظات السورية حتى يوم الأربعاء القادم 27/1/2021 , ودرجات حرارة أقل من معدلاتها بقليل على أغلب المناطق و دمشق العاصمة , الحرارة نهاراً بالداخل السوري مابين 8 لـ 10 درجة بشكل عام وتنخفض ليلاً مابين -1 لـ 2 درجة , أما المناطق الساحلية تسجل نهاراً مابين 14 لـ 16 درجة وليلاً مابين 7 لـ 9 درجة.

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