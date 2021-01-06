دمشق .. تسجيل 7 حالات بمتلازمة كاواساكي النادرة بينهم مصابين بكورونا أيضاً

سجل في مشفى دمشق (المجتهد) حالات إصابة بمتلازمة كاواساكي لأطفال بينهم 4 مصابين بفيروس كورونا أيضاً.

وبحسب ما نقلت سانا عن رئيس قسم الأطفال بمشفى دمشق الدكتور قصي الزير ، فقد سجل 7 حالات متلازمة كاواساكي بين أطفال منذ أيلول الماضي جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا ايجابية لدى أربعة منهم ، مبيناً أن الحالات المسجلة لأطفال تتراوح أعمارهم من 3 إلى 12 عاماً.

وبين أن المشفى تعد حالياً ورقة بحثية لتوثيق حالات المتلازمة التي تصنف بالنادرة على مستوى العالم.

وداء كاواساكي حالة يصيب الأطفال دون سن الخامسة بشكل رئيس ويعرف أيضاً باسم متلازمة العقد الليمفاوية المخاطية الجلدية وأبرز أعراضه ارتفاع في الحرارة مع طفح جلدي و تورم في الرقبة وشفاه جافة ومتشققة وأصابع وعيون حمراء.