حدث في دمشق .. أب يدخل أصدقائه على طفلته واحدا تلو الآخر لاغتصابها

هزت حادثة مشينة أحد أحياء دمشق ، بطلها أب جعل من ابنته البالغة منالعمر 11 عاماً فقط ضحية لأصدقائه الذين عمدوا على اغتصابها واحدا تلو الآخر.

ونشر موقع “صاحبة الجلالة” تفاصيل الحادثة ، حيث تقدمت والدة الطفلة “ع” بشكوى لدى فرع الأمن الجنائي في دمشق مفادها تعرض ابنتها البالغة من العمر 11 عام للاغتصاب من قبل أصدقاء والدها وبعلمه ولعدة أيام خلال سهراتهم لشرب وتعاطي المخدرات ضمن منزله وذلك بعد أن قام بطردها خارج المنزل وإبقاء الطفلة معه.

حيث كان والد الطفلة ” ع” يدعو أصدقاءه إلى منزله لتناول المشروبات الكحولية والمخدرات فكانت تقوم والدتها باصطحابها معها خلال هذه الفترة خارج المنزل خوفاً عليها.

وفي أحد الأيام حدثت مشاجرة بين الوالدين بسبب حضور أصدقائه الدائم وممارسة الأفعال السيئة ضمن المنزل فقام الأب بطرد الأم من المنزل وإبقاء الطفلة معه رافضاً اصطحابها للطفلة كالعادة.

وبدلالة والدة الطفلة للمنزل تم إرسال دورية لمنطقة دف الشوك وإلقاء القبض على المدعو ” ق ” والد الطفلة وبالتحقيق معه تبين أنه يتعاطى المواد المخدرة واعترف أنه خلال تواجد أصدقائه ضمن منزله مستغلاً غياب والدة الطفلة وخلال تعاطيهم المخدرات وشرب المشروبات الكحولية قام بعرضها على أصدقائه الذين قاموا بمداعبتها ولمسها على مرأى منه وبموافقته.

وأضاف.. أن المدعو “ن ” وهو صديقه طلب منه الانفراد بالطفلة في غرفة النوم طمعاً باغتصابها وأخبره أنه مستعد لإعطائه مبلغ من المال مقابل ذلك فوافق الوالد وقام بإدخاله لغرفة نومه مع الطفلة التي كانت تصرخ خوفاً فقال لها والدها ” لا تخافي بدك تتعودي وبعطيكي مصاري كتير ” وأقفل الباب من الخارج عليهما وقام برفع صوت التلفاز والبقاء مع أصدقائه واستمر على هذه الحالة لمدة 3 أيام متتالية في كل تواجد لأصدقائه يسمح لأحدهم بالدخول معها لغرفة النوم وممارسة الجنس معها وكان يمتنع عن الرد على والدتها عند اتصالها ويمنع الطفلة من التواصل معها خلال هذه المدة .

وبالتوسع بالتحقيق وإحضار المدعو ” ن ” اعترف بأنه قام باغتصاب الطفلة خلال تواجده في سهرة مع والدها وأصدقائه وبعلم والدها الذي كان يسهل مستغلاً غياب والدتها وذلك مقابل مبلغ مالي يحصل عليه .. وأكد أن والد الطفلة كان في كل مرة يسمح لاحد أصدقائه بذلك ضمن غرفة نومه ويقوم بإقفال الباب عليهما.