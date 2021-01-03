جهاد سعد يكشف : عشت المساكنة مع فنانة مشهورة لـ12 عام

صرح الفنان السوري جهاد سعد عن رأيه بموضوع المساكنة بكل شفافية، كاشفاً عن تحربته الخاصة التي خاضها مع إحدى الشخصيات المعروفة والتي دامت لمدة 12 عام.

أخبار الفن – جهاد سعد

وخلال إحدى لقاءاته التلفزيونية، قال سعد: “لقد عشت تجربة المساكنة لمدة 12 سنة ومع شخصية معروفة لا أحبذ ذكر اسمها لأنه موضوع خاص، وكانت هذه المرحلة بعد حادثة الطلاق مع زوجتي”.

وأشار جهاد إلى انه لا يمانع من أن تعيش ابنته تجربة المساكنة قبل الزواج ، مؤكداً أنه يعطيهم الحرية في جميع خياراتهم، ولا توجد لديه مشكله إذا اختاروا الزواج المدني، أو حتى المساكنة.

ولفت الفنان السوري إلى أنه لم ير أبناءه الصبية منذ فترة طويلة، وذلك بسبب سفرهم بغرض الدراسة، وأن ابنته مريم ستتزوج في فترة قريبة، لكنه لن يستطيع أن يتواجد في زفافها، وذلك بسبب عدم حصوله على الفيزا.

كما اعتبر سعد أن الزواج الديني هو ضابط اجتماعي فقط، بينما رؤيته للزواج بشكل عام تبينه على أنه صلة بين طرفين وبين الله.

وفي ختام حديثه أكد المسرحي السوري أنه “لا يوجد لديه أي عائق تجاه أي دين من الأديان”، موضحاً أنه “تأثر بكل الأديان السماوية، وتأثر بالبوذية، والهندوسية، وحضارات الشرق القديم، وديانات بابل، وآشور، والديانات الفرعونية”، وقال: “لا أفضل الإنسان الذي يمارس الكثير من الطقوس الدينية، ويبتعد عن جوهر الإيمان، فالصلاة صلة مع الحق، والطقوس في القلب، وأنا أنتمي إلى دين، وديني هو ديانة الإنسان، الموجودة داخل كل شخص”، مشددا على أنه “يحترم كل إنسان له عقيدة، لكنه غير متزمت لهذه العقيدة”.