تحميل تطبيق سيجنال البديل لبرنامج واتساب .. تعرفوا على أهم ميزاته

ظهر للساحة الالكترونية مؤخراً تطبيق جديد مرجح أن يحل محل تطبيق التراسل الفوري واتساب الذي أثار الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية بعد تحديث سياسة الخصوصية الخاصة به .

حيث فرض واتساب مؤخراً مشاركة البيانات مع تطبيقات ومنتجات فيسبوك الأخرى، وإذا لم يقبل المستخدمون شروط سياسة الخصوصية الجديدة، فسيحذف الحساب الخاص بهم اعتبارا من 8 فبراير 2021.

ميزات تطبيق سيجنال البديل لتطبيق واتساب :

بدأ المستخدمون البحث عن بدائل أفضل تحافظ على خصوصية المستخدمين، وكان البديل الأفضل هو تطبيق (سيجنال) Signal .

يمكن لتطبيق Signal أن يفعل كل شيء يفعله تطبيق واتس اب، حيث يمكنك تفعليه باستخدام رقم هاتفك، ومن ثم يمكنك عبر اتصال الإنترنت في هاتفك إرسال رسائل نصية مشفرة أو رسائل صوتية أو صور أو مقاطع فيديو للأفراد والمجموعات أيضاً.

كما يتيح لك إجراء المكالمات الصوتية والمرئية فردية أو جماعية مع دعم التشفير في كلاهما.

يعتبر تطبيق (Signal) البديل الأفضل لتطبيق واتس اب لأنه التطبيق الأكثر أماناً بين جميع تطبيقات التراسل الأخرى، حيث إنه تطبيق مفتوح المصدر، ومملوك لمنظمة البرمجيات (Open Whisper Systems) وهي مؤسسة غير ربحية هدفها جعل الاتصالات الخاصة في متناول الجميع.

يدعم تطبيق (Signal) ميزة التشفير، ويعمل على جميع أنظمة التشغيل تقريبا، فهو متاح لأنظمة: أندرويد، و iOS، و وويندوز، و macOS، و linux.

يدعم التطبيق ميزة (التشفير من طرف إلى طرف) لتأمين محادثاتك، بحيث لا يمكن لأي شخص وكذلك الشركة المطورة للتطبيق نفسه قراءة رسائلك أو الاستماع إلى مكالماتك.

كما يتيح لك (Signal) إنشاء مجموعات مشفرة، بحيث يمكنك إجراء محادثات خاصة آمنة، مع جميع أصدقائك في وقت واحد، إضافة إلى ذلك يرفع التطبيق شعار حماية الخصوصية.

من أهم ميزات الخصوصية في تطبيق (Signal) أنه لن يتم إضافة جميع أعضاء المجموعة تلقائيا، بل سيتم إرسال دعوة إلى الأشخاص وعليهم قبول الدعوة أولًا للانضمام إلى المجموعة.

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