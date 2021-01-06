بفارق أيام بينهما .. ناصيف زيتون يطرح أغنية ثانية تكتسح اليوتيوب

فاجأ الفنان السوري ناصيف زيتون جمهوره ومحبيه بطرحه أغنية جديدة عبر قناته الخاصة على اليوتيوب ، وذلك بعد مرور أيام من طرحة أغنية حققت نجاحاً كبيراً .

أخبار الفن – ناصيف زيتون

وطرح ناصيف يوم أمس أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان ” إنت وأنا ” والتي تعد أول أعمال الفنان السوري لعام 2021، وقد تخطى عدد مشاهديها على “يوتيوب” الـ100 ألف في أقل من ساعة.

والأغنية من كلمات عادل رفول، ألحان وسام بستاني، وتوزيع عمر صباغ، ويقول مطلعها:”إنت وأنا لازم نتفاهم على هالمشوار إنت وأنا لازم نتعلم من كل شي صار عدروب الهوى سوى رح نمشي ولو هب الهوا بخبيكي برمشي فوق كل إعتبار “.

هذا وكانت أغنية ” كذبة ورا كذبة ” لناصيف حققت نجاحاً كبيراً بتخطي عدد مشاهديها الـ3 ملايين على ” يوتيوب “.