أدوية مزمنة مهربة قادمة من الأردن إلى سوريا بداخل فراريج فاسدة

ضبطت الجمارك كمية أدوية مزمنة مهربة في محافظة درعا مخبأة في فراريج مذبوحة يرجح أن تكون قادمة من الأردن .

حيث بين الآمر العام للجمارك العميد آصف علوش لصحيفة “الوطن”، أنه تم ضبط كمية أدوية مزمنة مهربة في محافظة درعا (منطقة بصرى الشام) مخبأة ضمن 150 فروجاً مذبوحاً وتم احتجاز كميات الأدوية التي رجح أن تكون قادمة من الأردن وأنها أدوية غالية الثمن.

وأوضح علوش أنه تم تسلم الأدوية المصادرة إلى الجهات المعنية في حين تم تحليل لحوم الفروج التي استخدمت لتهريب هذه الأدوية وتبين أنها لحوم فاسدة ولا تصلح للاستهلاك البشري.

وبحسب علوش، تم خلال الأيام الماضية ضبط جملة من المهربات في حلب تجاوزت غراماتها 250 مليون ليرة معظمها ألبسة وأدوية كهربائية مصدرها تركي وتم التعامل مع هذه القضايا وفق الأنظمة الجمركية المعمول بها.