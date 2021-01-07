أحمد و محمد الأحمد يتحديان الزمن وحلمهما سيصبح كابوس .. مسلسل خريف العشاق

يشارك النجمان أحمد و محمد الأحمد ببطولة مسلسل خريف العشاق ، الذي تم البدء بتصويره منذ أيام بمشاركة نخبة من الممثلين والفنانين السوريين.

أخبار الفن – مسلسل خريف العشاق

ويروي المسلسل قصة ثلاثة شبان قرروا تحدي الزمن وقسوته في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، والبحث عن حلمهم ومن ثم قد يتحول إلى كابوس.

ويحمل العمل في طياته العديد من الجوانب الحياتية والاجتماعية وحتى السياسية خلال الحقبة الزمنية المذكورة، وسيكون عبارة عن 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

ويعود العمل للرواية التلفزيونية خريف العشـاق التي كتبتها: ديانا جبّور، ويقوم بالإخراج جود سعيد ، وبالإنتاج: إيمار الشام ، ويتم التصوير حالياً في أحد البيوت القديمة بحي المهاجرين في دمشق .

ويشارك في العمل نخبة من النجوم والفنانين السوريين منهم صفاء سلطان ، حلا رجب ، لجين اسماعيل ، علا سعيد ، حسين عبّاس ، ومجموعة كبيرة من الممثلين والوجوه الشابة، ويشارك النجم الكبير أيمن زيدان كضيف شرف بالعمل بدور “العم”.