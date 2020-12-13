ينتج هرمون السعادة ويخفض الشهية.. تعرف على أهم فوائد تناول البيض

يُعد البيض من أشهر الوجبات الشائعة، وأكثر المأكولات سريعة التحضير والطهي، ويمكن أن يدخل كعنصر أساسي أو مساعد في الكثير من المأكولات والأطعمة.

ومن أهم فوائد تناول البيض

تناول بيضة واحدة أو اثنتين في اليوم يساعد على بناء الكتلة العضلية، كما أن امتصاص بروتين البيض أسهل من بروتين اللحوم، ومع أن 100 جرام من البيض تحتوي على سعرات حرارية قليلة ( 150-160 كيلوسعرة ) إلا أنه مغذٍ جداً ويخفض الشهية.

ويحتوي صفار البيض على مادة الليتسين، التي تغذي أنسجة الدماغ وتزودها بالفوسفور وتمنع تكون لويحات الكوليسترول.

ويوجد في كل 100 جرام من صفار البيـض 7.7 ملليجرام من مادة الليتسين المكون الأساسي لفيتامين D، الضروري خاصة في موسم الشتاء.

ويمكن للشخص السليم تناول 2-3 بيضات في اليوم ونظرياً يمكنه تناول حتى 10 بيضات وأكثر، ولكن من الأفضل عدم تناول أكثر من 5-6 بيضات، لأنه يجب تناول مواد غذائية أخرى إلى جانب البيـض.

ويحتوي البيـض النيئ على بكتيريا السلمونيلا الخطرة، لذلك يفضل تناوله مسلوقاً.

كما يساعد تناول البيـض على تحسين المزاج، حيث تحتوي 100 جرام منه على 320 ملليجراما من مادة الكولين الطبيعية المهدئة، كما أن 100 جرام من البيض المسلوق تحتوي على 20% من حاجة الجسم اليومية لمادة التربتوفان، التي تنتج هرمون السعادة “سيروتونين”.

ولا ينصح به لمن يعاني من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وكذلك الذين يعانون من التهاب البنكرياس أو من مشكلات في الكبد وكيس الصفراء والتهاب المعدة الحاد.