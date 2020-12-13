وزير التجارة الداخلية: 2021 هو عام الانفراج .. عقوبات جديدة ستصدر قريباً

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن العام القادم 2021 هو عام الانفراج، كاشفاً عن وجود عقوبات جديدة ستصدر قريباً بحق المتاجرين بلقمة المواطن.

وجاء تصريح الوزير البرازي على هامش اجتماع اللجنة الوزارية برئاسته مع الجهات العامة في حماة الخميس الفائت، حيث أكد أنه لن يحصل انقطاع بالطحين والخبز مطلقاً.

كما تحدث البرازي عن الدعم الذي تقدمه الدولة في مجال التموين ، فقال: “طن الطحين يكلف 650 ألف ليرة وتبيعه للمخابز بـ40 ألف ليرة، وربطة الخبز تكلف 680 ليرة، وتبيعها بـ100 ليرة، ولتر المازوت يكلفها 950- 1100 ليرة وتبيعه للمواطن بـ185 ليرة، وللمخابز بـ130 ليرة، وللصناعي بـ650 ليرة، وكيلو الواط الساعي يكلف 126 ليرة وتبيعه للمواطن بـ8 ليرات وللصناعي بـ40 ليرة”.

ونوّه وزير التموين إلى وجود عقوبات شديدة ستصدر قريباً، بحق المتاجرين بلقمة المواطن، وإذا كانت ربطة الخبز أقل من 1100 غ بالمخابز العامة والخاصة، إذ ستتضمن العقوبات سجن فعلياً للمخالفين من 3 أشهر وحتى 5 سنوات أشغالاً شاقة.

وأكد الوزير البرازي أن من واجب الحكومة تقديم كل ما بوسعها للمواطن ، وأن العام القادم هو عام انفراج.