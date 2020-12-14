وزارة الصحة السورية تسعى للحصول على أكبر حصة من لقاح كورونا

محليات

كشف مصدر في وزارة الصحة السورية عن مساعي وجهود تبذل في إطار حصول سورية على أكبر حصة من لقاح كورونا.

وأكد معاون مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتور عاطف الطويل لصحيفة “الثورة” أن الوزارة تسعى بكل جهد للحصول على أكبر حصة من لقاح كوفيد- 19من مصادر موثوقة عبر المنظمات الدولية.

وأضاف الطويل أنه مع ازدياد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا والمثبتة بالـ PCR فهذه دلالة واضحة على أن سوريا تعاني مثل كل دول العالم من الهجمة والموجة الثانية للوباء والتي استعدت وتستعد لها وزارة الصحة.

واعتبر الدكتور الطويل أنه لا يستوجب الشعور بالاطمئٔنان المفرط فنحن نشهد حالياً تزايد أعداد الحالات بشكل عام، لافتاً إلى أنه يبقى مفتاح الحل والسيطرة على الانتشار هو التزام المواطن بدوره الأساسي في القناع القماشي (وعدم انتظاره قناع الأوكسجين) .

وزارة الصحة السورية تسعى للحصول على أكبر حصة من لقاح كورونا

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