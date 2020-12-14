وزارة الصحة السورية تسعى للحصول على أكبر حصة من لقاح كورونا

كشف مصدر في وزارة الصحة السورية عن مساعي وجهود تبذل في إطار حصول سورية على أكبر حصة من لقاح كورونا.
وأكد معاون مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتور عاطف الطويل لصحيفة “الثورة” أن الوزارة تسعى بكل جهد للحصول على أكبر حصة من لقاح كوفيد- 19من مصادر موثوقة عبر المنظمات الدولية.
وأضاف الطويل أنه مع ازدياد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا والمثبتة بالـ PCR فهذه دلالة واضحة على أن سوريا تعاني مثل كل دول العالم من الهجمة والموجة الثانية للوباء والتي استعدت وتستعد لها وزارة الصحة.
واعتبر الدكتور الطويل أنه لا يستوجب الشعور بالاطمئٔنان المفرط فنحن نشهد حالياً تزايد أعداد الحالات بشكل عام، لافتاً إلى أنه يبقى مفتاح الحل والسيطرة على الانتشار هو التزام المواطن بدوره الأساسي في القناع القماشي (وعدم انتظاره قناع الأوكسجين) .