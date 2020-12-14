منها ضبط مستوى السكر في الدم.. تعرف على أهم فوائد تناول الجزر

يحمي تناول الجزر بشكل يومي من الأمراض المختلفة، ويعزز من الصحة البدنية والنفسية، لما يحتويه من الكربوهيدرات، والألياف، والفيتامينات المتعددة، والأملاح القلوية والأحماض الأمينية، والمركبات البروتينية، ودائماً ينصح خبراء التغذية بضرورة تناوله.

ومن أهم فوائد تناول الجزر

يساهم في الوقاية من خطر الإصابة بارتفاع مستوى ضغط الدم، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، والحديد والبوتاسيوم.

ويعمل على الوقاية وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، ويعمل تناول الجزر بانتظام على الوقاية وتقليل فرص الإصابة بمرض التنكس البُقعي الذي يتعلق بالتقدم في السن.

ويساهم استهلاك الجزر بنسبة معتدلة وبشكل منتظم في تقليل خطر الإصابة بالتنكس البُقعي.

ويساعد تناول الجزر على هيئة عصير أو مشروب في التخفيف من أعراض حساسية الأنف الموسمية، أو ما تسمى بحمى القش، والتي ينتج عنها ظهور بعض الأعراض مثل احتقان الجيوب الأنفية وسيلان الأنف، وغيرهم من الأعراض المصاحبة للحساسية الموسمية.

ويعمل الجزر على تطهير الدم من السموم والتخلص منها، ويساهم في تقليل فرص الإصابة بالتهابات، وبالتالي تقل الحرارة، ويحد من تهيج الجهاز التنفسي.

كما يساعد الجزر في تعزيز صحة العظام والأسنان، وذلك لأن الجزر يحتوي على عنصر هام جداً لصحة الأسنان والعظام، وهو عنصر الكالسيوم، كما أنه يحفز إفراز الكثير من الهرمونات والإنزيمات الضرورية.

بالإضافة إلى أن الجزر يحفز قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، وذلك لأنه يحتوي على فيتامين ك، مما يترتب عليه الحماية والحفاظ على صحة العظام والأسنان.

لا تنتهي فوائد الجزر عند هذا الحد، فتناول الجزر يساهم في تقوية النظر، والتحكم وضبط مستوى السكر في الدم، والوقاية من خطر الإصابة بمرض السرطان بالإضافة إلى ذلك.