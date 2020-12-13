مصدر في الصحة: هكذا ستختار سوريا لقاح كورونا ولهذه الفئة أولوية الحصول عليه

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تحدث مدير المستشفيات في وزارة الصحة السورية، أحمد ضميرية، عن الوضع الوبائي في سوريا منذ بداية جائحة كورونا لحين الوصول لمرحلة اختيار اللقاح.

وبين ضميرية في تصريح لوكالة “سبوتنك“، أن الوزارة باتت في حالة استنفار مع الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

وبالنسبة للحصول على اللقاح، أفاد ضميرية بأن سوريا ستختار اللقاح المناسب بناء على الفعالية والجدوى، وبالتعاون مع الدول الصديقة بالدرجة الأولى، وعلى المنظمات الدولية واتفاقيات التعاون الموقعة”.

وهنا عاد وأكد أن سوريا حتى تاريخه تؤمن اللقاحات والأدوية مجانا للسوريين ومن في حكمهم وسيتم اختيار وتحديد الفئات عالية الخطورة كالكادر الصحي والمتقدمين في العمر والمصابين بأمراض مزمنة ليتم تأمين اللقاح لهم مجاناً.

مصدر بوزارة الصحة: هكذا ستختار سوريا لقاح كورونا ولهذه الفئة أولوية بالحصول عليه

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