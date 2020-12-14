عودة الرحلات الجوية بين سوريا و السعودية .. ورحلات مرتقبة إلى ليبيا

أخبار سوريا

استؤنفت الرحلات الجوية المتوقفة بين سوريا و السعودية ، بتنظيم رحلات طيران من قبل شركة أجنحة الشام الخاصة.

حيث أعلنت شركة “أجنحة الشام” الخاصة للطيران يوم أمس عن وصول أول رحلة جوية إلى مطار دمشق الدولي قادمة من الرياض مروراً بالكويت.

كما أعلنت الشركة عن إضافة وجهة جديدة لوجهات أجنحة الشام إلى بنغازي – ليبيا.

يذكر أن الرحلات بين سوريا و السعودية توقفت على مرحلتين الأولى كانت عبر توقف الخطوط الجوية السعودية بعد قرار وقف الرحلات الجوية لشركات الطيران العربية إلى المطارات السورية.

والثانية كانت مع وقف رحلات الخطوط الجوية السورية إلى السعودية في العام 2016.

الرحلات الجوية بين سوريا و السعودية

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