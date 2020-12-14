عطل عالمي مفاجئ يضرب تطبيق يوتيوب وبريد ” جي ميل “

فوجئ مستخدمو تطبيق وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، بعطل مفاجئ منعهم من متابعة مشاهدة الفيديوهات اليوم الإثنين، وكذلك سجل أيضاً خدمة البريد الإلكتروني “جي ميل” ذات العطل.

تكنولوجيا – يوتيوب

وتصدر هاشتاج #YouTubeDOWN وكذلك #اليوتيوب، موقع التدوين تويتر، حيث تساءل الكثير عن سبب تعطل الخدمة ومتي ستعود.

ولم يتمكن المستخدمين من تحميل مقاطع فيديو يوتيوب على الويب أو تطبيقات يوتيوب، فعندما كان يحاول المستخدمين تحميل موقع YouTube على الويب، كانت تظهر صورة لقرد يحمل مطرقة مع الرسالة “حدث خطأ ما”.

وفى الوقت نفسه، لم يكن بإمكان المستخدمين تحميل أى فيديو جديد على تطبيق YouTube، مع ظهور الرسالة “حدثت مشكلة فى الخادم [503].

فيما سجلت بعض الهواتف عودة عمل التطبيق، بينما لم يستجب بعد عند آخرين.

وأعلن يوتيوب مؤخراً على إحصائياته عن كل ما يخص الألعاب على موقعه للعام الحالي 2020 حيث يقول يوتيوب: “إن 2020 Youtube Gaming هو العام الأكبر على الإطلاق فقد بلغ وقت مشاهدة الفيديوهات 100 مليار ساعة وهو الرقم الاعلى في تاريخه و40 مليون قناة ألعاب نشطة”.