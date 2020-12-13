تويتر يتيح ميزة جديدة للمستخدمين.. ويربط مشاركته مع سناب شات

أعلنت شركة تويتر عن ميزة جديدة أتاحتها حديثاً للمستخدمين، مرجحةً أنها ستنال إعجاب الكثير وستساعدهم بسهولة التواصل.

تكنولوجيا – تويتر

وأفادت الشركة بأنه أصبح بإمكان المستخدمين مشاركة التغريدات مباشرة في قصص سناب شات، لافتةً إلى أنها تختبر هذه الميزة مع قصص انستغرام أيضاً.

وأضافت: “بضغط خيارات مشاركة التغريدة يظهر لك زر مخصص للمشاركة مع سناب شات، بالضغط عليه يفتح تطبيق سناب ويمكنك تغيير موضع التغريدة لتبدو على شكل بطاقة أو ملصق ضمن قصة سناب شات”.

وتابعت: “بهذه الطريقة يكون مشاركة التغريدة ضمن قصص سناب أسهل بكثير من السابق حيث كان المستخدمين يلتقطون لها لقطة شاشة، وبالطريقة الجديدة يمكن لمشاهدي القصة السحب للأعلى والتوجه مباشرة إلى التغريدة ضمن تويتر”.

كما أشارت إلى أن خاصية مشاركة تغريدات تويتر على قصص سناب شات متاحة حالياً لمستخدمي آيفون فقط، ولاحقاً على أندرويد.

وتختبر تويتر أيصاً نفس الخاصية على عدد محدود من مستخدمي انستغرام في ايفون بحيث يمكنهم مشاركة التغريدات لتظهر ضمن قصص انستجرام ويمكنك التحكم بحجمها.