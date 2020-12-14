أيام صعبة في طرطوس مع كورونا .. قسم العزل يستقبل أكثر مما يودع

محليات

تعيش محافظة طرطوس أيام صعبة جراء ارتفاع عدد الإصابات بكورونا وزيادة انتشار الوباء في المدينة والريف.

وبحسب ماورد في صحيفة “الوطن” فإن المدينة والريف يهدان الآلاف من المصابين بأعراض خفيفة ومتوسطة محجورون في بيوتهم.

وذكر مدير عام مشفى الباسل اسكندر عمار للصحيفة، أن المشفى يقبل يومياً الكثير من الحالات منها ما لا يقل عن 15 إصابة شديدة الأعراض والباقي بين الخفيفة والمتوسطة يتم توجيهها للحجر في بيوتها وأخذ بعض الأدوية.

وبيّن أن عدد الموجودين في قسم العزل بالمشفى لا يقل عن 70 حالة يومياً وكلما شفي بعضهم يتم استقبال أكثر مما شفي منهم.

وفي صحة طرطوس أكد مصدر موثوق  أن الإصابات على ساحة المحافظة باتت كبيرة وأن نحو ٢٥ بالمئة من سكان عدد من قرى طرطوس باتت مصابة بالفيروس خاصة في ريف مناطق طرطوس والدريكيش وصافيتا “المشتى”.

أيام صعبة في طرطوس مع كورونا .. قسم العزل يستقبل أكثر مما يودع

تابع موقع مراسلون على Google News
قد يعجبك ايضا
محليات

مشعوذتان في ريف دمشق تستدرجان الأغنياء لخطفهم

محليات

وزارة الصحة السورية تسعى للحصول على أكبر حصة من لقاح كورونا

محليات

زيادة الرواتب والأجور في سوريا تحت قبة مجلس الشعب مجدداً

محليات

نائب محافظ دمشق: الازدحام على البنزين له علاقة بالحالة النفسية للناس

المزيد من المشاركات

وزارة الصحة السورية تسعى للحصول على أكبر حصة من لقاح كورونا

مصدر في الصحة: هكذا ستختار سوريا لقاح كورونا ولهذه الفئة…

وزير الصحة يحسم الأمر بخصوص التوجه لقرار الحظر في سوريا