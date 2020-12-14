أيام صعبة في طرطوس مع كورونا .. قسم العزل يستقبل أكثر مما يودع

تعيش محافظة طرطوس أيام صعبة جراء ارتفاع عدد الإصابات بكورونا وزيادة انتشار الوباء في المدينة والريف.

وبحسب ماورد في صحيفة “الوطن” فإن المدينة والريف يهدان الآلاف من المصابين بأعراض خفيفة ومتوسطة محجورون في بيوتهم.

وذكر مدير عام مشفى الباسل اسكندر عمار للصحيفة، أن المشفى يقبل يومياً الكثير من الحالات منها ما لا يقل عن 15 إصابة شديدة الأعراض والباقي بين الخفيفة والمتوسطة يتم توجيهها للحجر في بيوتها وأخذ بعض الأدوية.

وبيّن أن عدد الموجودين في قسم العزل بالمشفى لا يقل عن 70 حالة يومياً وكلما شفي بعضهم يتم استقبال أكثر مما شفي منهم.

وفي صحة طرطوس أكد مصدر موثوق أن الإصابات على ساحة المحافظة باتت كبيرة وأن نحو ٢٥ بالمئة من سكان عدد من قرى طرطوس باتت مصابة بالفيروس خاصة في ريف مناطق طرطوس والدريكيش وصافيتا “المشتى”.