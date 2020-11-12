MTN سوريا تسجل أكبر خسارة في تاريخها خلال أشهر فقط

محليات
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سجلت شركة MTN  سوريا خسائر كبيرة خلال أشهر عدة فقط ، حيث بلغت خسائرها أكثر من 5 مليار ليرة سورية.

وبحسب استمارة الإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 30 أيلول 2020 والتي نشرها موقع “هاشتاغ سوريا”، تبين أن خسائر شركة MTN  سوريا بلغت 5.34 مليار ل. س في الربع الثالث من العام 2020 في حين كانت تقدر بـ882 مليون ل. س أرباح عن نفس الفترة في العام 2019.

يذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أبلغت شركتي الاتصالات الخلوية سيرياتيل وMTN سوريا بسداد المبالغ المستحقة عليهما 233.8 مليار ل. س وهي عبارة عن فروقات بدل الترخيص الابتدائي.

واستقال في شهر أيار الفائت ، ثلاثة من أصل خمسة أعضاء من مجلس إدارةMTN  سوريا وهم محمد بشير المنجد، نصير سبح، جورج فاكياني.

ويبلغ رأس مال شركة MTN  ( مبلغ 1,5مليار ل. س) وتمتلك شركتي تيلي إنفست وإنفستكوم موبايل كوميونيكيشن 97.95% بنسبة 24.49% و73.46% على التوالي.

MTN سوريا تسجل أكبر خسارة في تاريخها خلال أشهر فقط

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