8 وزراء سوريين جدد في القائمة السوداء الأوربية .. من هم؟

وضع الاتحاد الأوروبي 8 وزراء سوريين من الحكومة السورية الجديدة ضمن قائمة عقوباته بينهم رئيس الحكومة حسين عرنوس.

وزراء سوريين جدد في القائمة السوداء :

وجاء في القائمة الجديدة التي نشرها الاتحاد الأوروبي يوم أمس الجمعة إلى جانب رئيس الحكومة حسين عرنوس الموضوع على القائمة منذ 2014، أسماء وزراء النفط والثروة المعدنية والصناعة والصحة والزراعة والصحة وثلاثة وزراء دولة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن وضع الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر، عقوبات على وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة.

وبموجب هذه القائمة السوداء، يمنع الموضوعين فيها من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي، كما جمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2011 فرض الاتحاد حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيا، في حين كان الاتحاد قد فرض عقوبات على سوريا منذ مطلع ديسمبر 2011 ويراجعها سنوياً.