الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية.. سعر الصرف اليوم

استمر الدولار الأمريكي بتسجيل تحسن ملحوظ بسعر صرفه أمام الليرة اللبنانية خلال التداولات التي بدأت صباح اليوم بالسوق الموازية في لبنان.

سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار

وسجل الدولار سعر تراوح وفق هامش متحرك ما بين 7400 ليرة و7500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، ينما كان الخميس الماضي قد سجل 7250 ليرة للشراء و و7350 ليرة للبيع.

وكانت نقابة الصرافين في لبنان أعلنت تسعير صرف الـدولار الأمريكي مقابل اللـيرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

وتشهد السوق السوداء في لبنان تقلبات عدة، زادت من حدتها المراوحات التي تمت في ملف التكليف الحكومي وسقف السحوبات.