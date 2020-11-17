1000 ليرة ذهب مقدم ومثلها مؤجل.. أعلى مهر في سوريا لعام 2020

تحدث القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي عن حالات الزواج والطلاق خلال عام 2020 كاشفاً عن قيمة أعلى مهر خلال العام تم تسجيله بقيمة ليرات ذهب .

وفي حديث مع “شام اف ام” ذكر المعراوي أن أعلى مهر في سنة 2020 كان 1000 ليرة ذهبية مقدم و1000 ليرة ذهب مؤجل، وهي حالة نادرة جداً.

وبين أنه لا يوجد حد لأقل مهر أو أكثر مهر، مضيفاً : “نحن لا نتدخل في تحديد المبلغ الموضوع طالما كان في الحدود المقبولة، إلا أننا نقدم النصيحة إذا كان المهر غير منطقي”.

وعن دمشق ، أشار المعراوي إلى أن متوسط المهر الأكثر تسجيلاً هذا العام هو مليون ليرة سورية مقدم، ومليون ليرة مؤخر.

وختم حديثه بالتنويّه إلى ازدياد نسبة الزواج خلال هذا العام عن ماسبقه، أما دعاوى الطلاق فنسبتها أكبر من دعاوى تثبيت الزواج، بحسب القاضي الشرعي الأول في دمشق.