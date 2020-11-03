وزير النفط : تفعيل البطاقات الذكية للمعدات الزراعية وتحديد مخصصات من البنزين لها

أفاد وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة بأنه تم التنسيق بين شركة المحروقات ووزارة الزراعة لتحديد مخصصات المزارعين من البنزين.

وبيّن وزير النفط لصحيفة “الوطن” أنه بعد اطلاعه على شكاوى المزارعين في طرطوس الذين تسلموا بطاقات إلكترونية من أجل تعبئة مادة البنزين للمعدات والأدوات الزراعية التي يملكونها، تم تحويل طلباتهم إلى شركة محروقات للتنسيق مع وزارة الزراعة وتحديد مخصصات لهذه المعدات وتفعيل البطاقات دون تأخير.

وكان مزراعو طرطوس الذين يملكون معدات زراعية قد تسلموا بطاقات ذكية من شركة محروقات في وقت سابق بهدف تخصيص معداتهم ببنزين بالسعر المدعوم لكنها لم تخصصهم بأي كمية.