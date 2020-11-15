وزير الكهرباء : تأهيل محطات قديمة وإنشاء جديدة بمساعدة من أصدقاء سوريا

خصص مجلس الشعب جلسته اليوم لعرض لوزير الكهرباء غسان الزامل حول وضع قطاع الكهرباء في سوريا.

وقال وزير الكهرباء إن هناك معاناة كبيرة في تأمين الغاز والفيول حيث يصل للمحطات حالياً ما بين 9 حتى 10 مليون متر مكعب من الغاز بينما الحاجة حوالي18 مليون متر مكعب كما أنه يصل من الفيول حالياً ما بين 5 إلى 6 آلاف يومياً بينما تحتاج المحطات حتى 10 آلاف يومياً

وأعلن أنه هذا الشهر سوف يتم توقيع العقد لإعادة تأهيل محطة توليد حلب وبتكلفة 124 مليون يورو بقدرات وطنية وبعض مساعدة من الأصدقاء.

وبين أن الوزارة تعمل على تأهيل المحطات التي دمرها الإرهاب وإنشاء محطات جديدة ضمن الإمكانيات المتاحة.

كما أشار الزامل إلى أنه تم تأهيل 179 مركز تحويل في الأحياء المحررة في حلب ومن المتوقع تأهيل 300 مركزاً في هذا العام و100 مركز في العام القادم.

بدورهم أعضاء مجلس الشعب تحدثوا عن الواقع الكهربائي، حيث انتقد النائب أحمد البوسته جي التقنين غير المنتظم الذي يؤدي إلى أضرار كبيرة وخصوصاً في الأدوات الكهربائية المنزلية.

فيما أكد النائب معيوف ذياب على ضرورة دراسة وقت التقنين طول أو قصر مشيراً إلى أن الترددية أثقلت كاهل المواطن.