وزير الصناعة: من الممكن أن يتم رفع سعر الدخان الوطني قليلاً

كشف وزير الصناعة زياد صباغ عن وجود دراسة قد تفضي لرفع سعر الدخان الوطني قليلاً، مشيراً في الوقت نفسه لوجود عروض من مستثمرين سوريين لترميم المنشآت الصناعية في سوريا.

وتحت قبة مجلس الشعب اليوم الثلاثاء ، قال صباغ رداً على مداخلات الأعضاء “كلفنا المؤسسة العامة للتبغ بإعداد دراسة لآلية توزيع الدخان الوطني ومن الممكن أن يتم رفع السعر قليلاً”.

كما كشف عن توافق تم مع الجانب الروسي لإحداث خط إنتاج لصناعة الجينز وبطاقة عالية في اللاذقية بعدما تم التوافق على العرض المالي وبانتظار توثيق ذلك حتى يتم توقيع العقد النهائي.

وذكر الوزير أن العديد من المستثمرين السوريين تقدموا بعروض لإعادة ترميم بعض المنشآت الصناعية ومن المتوقع أن ترى النور قبل نهاية العام، كما أن هناك وفد سوري ذهب إلى إيران فيما يخص معمل الجرارات في حلب.

وهنا أضاف صباغ أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لتأمين الكهرباء للمنشآت الصناعية في حلب على مدار 24 ساعة.