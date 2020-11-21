وزارة التربية تحدد موعد العطلة الانتصافية ودوام الفصل الثاني في سوريا

محليات
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حددت وزارة التربية في سوريا ، موعد الامتحان النصفي والعطلة الانتصافية وموعد بدء دوام الفصل الثاني.

ونشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية أنها تؤكد على جميع مدراء المدارس الالتزام بالتقويم الدراسي للعام 2020- 2021.

وأكدت على استمرار دوام الطلاب في الفصل الدراسي الأول حتى يوم الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021، لتبدأ الامتحانات في 6 كانون الثاني2021.

كما حددت وزارة التربية موعد العطلة الانتصافية على أن تبدأ يوم الجمعة 15 كانون الثاني 2021، ولغاية يوم السبت 23 كانون الثاني 2021، وعليه يبدأ الدوام في الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 24 كانون الثاني 2021.

وعادت وشددت الوزارة على ضرورة الاهتمام بالواقع الصحي في المدارس تطبيق الإجراءات الصحية وفق البروتوكول المعتمد لضمان صحة الطلاب والمعلمين.

وكانت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء تفيد بإغلاق المدارس في سوريا اعتبارا من 23 حتى 30 تشرين الثاني بسبب انتشار فيروس كورونا.

وزارة التربية تحدد موعد العطلة الانتصافية ودوام الفصل الثاني في سوريا

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