واتساب يطلق الميزة الجديدة التي طال انتظارها

أعلنت شركة واتساب عن البدء بإطلاق الميزة الجديدة التي انتظرها المستخدمون لفترة طويلة.

وبحسب واتساب أن الميزة الجديدة ستسمح للمستخدم بكتابة رسائل تختفي تلقائياً بعد سبعة أيام.

وأوضحت الشركة بأنه تم تحديد المدة 7 أيام لأنها فترة مثالية، ويستطيع المستخدم خلالها أن يستذكر الرسائل التي ستختفي، والتي قد تضم قوائم التسوق أو عنواين المتاجر أو غيرها من الأمور التي يحتاج إليها، وبعدها ستختفي هذه المعلومات عندنا ولن تصبح ضرورية.

كما يستطيع أي مستخدم أن يفعل هذه الميزة أو يلغيها في المحادثات الفردية، أما في المجموعات فيستطيع منشئ المجموعة فقط أن يفعل الميزة أو يلغيها.

وتم اختبار هذه الميزة على عدد من المستخدمين خلال الفترة الماضية وستظهر خلال الشهر الجاري لجميع المستخدمين حول العالم.