واتساب تكشف عن أداة جديد ستفاجئ بها المستخدمين

تكثر عمليات مشاركة الصور والملفات بأنواعها عبر تطبيق المراسلة الشهير واتساب ، لذلك أن تتراكم هذه الملفات مما يؤثر سلباً على المساحة التخزينية لهاتفك.

ولهذا السبب قدمت واتساب مدير تخزين جديد مما يسهل على المستخدم تحرير المساحة باستخدام أداة إدارة التخزين الجديدة.

كما تسهل الخدمة الجديدة على المستخدمين العثور على الملفات التي تشغل مساحة كبيرة من هواتفهم وحذفها.

حيث تقوم الأداة الجديدة بفرز جميع الدردشات المتاحة حسب مقدار المساحة التي تشغلها، مع سرد عدد الرسائل والصور وملفات الصور المتحركة ومقاطع الفيديو في كل دردشة، والسماح للمستخدم بحذف كل فئة.

وللوصول إلى الأداة الجديدة، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات في تطبيق واتساب ومن ثم تبويب “التخزين والبيانات”، وصولاً إلى “إدارة التخزين”، ومن هناك سوف تتمكن من القيام بكل شيء.

ووفقاً لواتساب فإن الأدوات الجديدة ستكون متوفرة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع.