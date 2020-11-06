هيفاء وهبي تنافس ترامب وبايدن في الانتخابات الأمريكية

أثار حضور الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في الانتخابات الأمريكية لعام 2020 جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث اختار أحد المواطنين المشاركين في الانتخابات الأمريكية في ولاية ميشيغان كتابة اسم هيفاء وهبي أثناء اختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة ، والتقط صورة لورقة التصويت الرسمية والمكتوب عليها اسم الفنانة.

ولم يتم التأكد من صحة الصورة، فيما حظيت بتأييد كبير من قبل الناشطيين العرب قائلين : “بين ترامب وبايدن، نختار أيضا هيفا”، “هيفا وهبي للرئاسة الأميركية”، و”يليق بها أن تكون رئيسة”.

من جهتها، الفنانة هيفاء وهبي لم تعلق على الموضوع واكتفت بإعادة نشر الصورة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” وأرفقتها بإيموجي ساخر.