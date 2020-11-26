بعد صورتها مع رجل أعمال خليجي.. نسرين طافش تشرب كابتشينو بالذهب

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها لحظات إقامتها في دبي ونشرت مؤخراً مقطع فيديو لها من إحدى الفنادق.

وتظهر طافش في الفيديو الذي نشرته عبر حساباتها الرسمية وهي تشرب كأس من كابتشينو فاخر بالذهب وترتدي طقم مجوهرات فاخر ايضاً مع فستان أسود بسيط.

وعلقت طافش على الفيديو: “استمتع بأبسط النعم حتى تأتيك أعظمها صباح كابتشينو الذهب من بلازو فيرزاتشي”.

وانتشرت قبل هذا الفيديو، صورة للفنانة نسرين طافش مع مدير الفندق الملكي في دبي ، فيما علق ناشطون على الصورة بأن “هذا الرجل صديقها وأهداها شقة فاخرة”.

الفيديو:

https://www.facebook.com/watch/?v=303836244105551