نتائج الانتخابات الأمريكية حتى اللحظة... لصالح من ؟

انطلقت يوم أمس الثلاثاء 3 نوفمبر الانتخابات الأمريكية لاختيار رئيس جديد للولايات المتحدة أو منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية جديدة .

حيث أدلى أكثر من 160 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مما يجعل من هذا الاقتراع الأمريكي الأعلى من حيث نسب الإقبال والمشاركة منذ عام 1900 .

فيما تتواصل عملية فرز الأصوات لمعرفة نتيجة الانتخابات الأمريكية بين الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن.

وحتى الآن تفوق المرشح الديمقراطي على ترامب بنسبة ضئيلة من الأصوات بحصوله على 70,444,628 صوت ما يقارب 50.21%، بينما حصل ترامب على 67,598,056 صوت ، مايقارب 48.17%.

وللفوز بمنصب الرئيس الأمريكي يجب على أحد المرشحين الحصول على 270 صوت من أصل 538 للفوز بالرئاسة .

وحتى الآن النتيجة غير معروفة، نظراً للزيادة الكبيرة في التصويت عبر البريد بسبب وباء كورونا، وصعوبة فرز بطاقات الاقتراع، فيما تزال عملية فرز الأصوات مستمرة وقد تستغرق عدة أيام لمعرفة النتيجة.