نبوغ العوا: المدارس أكثر ناقل للكورونا حالياً وهذه أعراضه الجديدة

كشف عضو الفريق الاستشاري لمواجهة فيروس كورونا الدكتور نبوغ العوا عن ظهور أعراض جديدة مؤخراً لدى المصاب و أن المدارس حالياً هي الناقل الأكثر للفايروس.

وأفاد العوا في حديث لـ “شام إف إم” بأن أعراض الإصابة بفيروس كورونا تطورت مؤخراً في سوريا حيث يفاجئنا بأعراض جديدة منها مؤخراً التهاب الأذن الوسطى.

وأشار العوا إلى أن المدارس هي أكثر ناقل للفيروس حالياً في سوريا ولا يوجد مدرسة إلا وفيها حالات إصابة مؤكدة وصريحة والمشكلة أن الطلاب ينقلون للأهل والأهل تتطور الأعراض لديهم.

ونوّه عضو الفريق الاستشاري بأن الموجة الثانية من كورونا موجودة سابقاً وغطاها دفء الطقس، وبعد أن برد الطقس بدأت الحالات الشتوية من أمراض الرشح وهي تكشف الكورونا بشكل أو بآخر، مشيراً إلى أن الرشح العادي يضعف المناعة ويعرض الناس لهجمة إضافية من الكورونا وتتحول أعراضه لكورونا.

وأضاف بأن هناك استهتار من قسم كبير من الناس بخصوص الإجراءات الاحترازية والتباعد المكاني والفريق الحكومي يبذل كل جهده، مؤكداً بأن الأمور لا تشير إلى الطمأنينة والجائحة عالمية ولا يجب اعتبار المسألة رشحاً عادياً.

وقال العوا إن وزارة الصحة تعتمد على من تجري له فحص كورونا ولا تراجع العيادات الخاصة والمشافي المختلفة لتأخذ منهم الأعداد بالكامل، وهذا خطأ من وزارة الصحة أو عدم قدرة على الوصول للأعداد الكاملة والإصابات أضعاف مضاعفة مما تعلنه الوزارة.

كما شكر وزارة الصحة لاتخاذها عدة إجراءات احترازية وتهيئة غرف العناية حتى لا يتكرر ماحدث في الصيف وهذا يسهم في مساعدة الحالات الحرجة.