ميزات جديدة في يوتيوب ستظهر قريباً

كشفت شركة يوتيوب عن مجموعة ميزات وتعديلات جديدة ستدخل على تطبيق الفيديوهات الشهير لجعله أسهل استخداماً.

وعن أحد تلك الميزات، أعلنت يوتيوب أن التطبيق سيحصل على ميزة مهمة تسمح لصانعي الفيديوهات بتقسيم الفيديو إلى أجزاء وتمسية كل مقطع، مما يسهل على المستخدم مشاهدة المقطع الذي يريد دون مشاهدة الفيديو كاملاً.

والميزة الأخرى التي كشفت عنها الشركة تتعلق بطريقة عرض الفيديوهات، عبر إدخال ميزة جديدة تسمح للمستخدم بتمرير إصبعه على نافذة الفيديو من الأسفل إلى الأعلى لتظهر الصورة على كامل الشاشة، وتمرير الإصبع من الأعلى إلى الأسفل لتعود الصورة إلى حجمها الطبيعي.

كما ستطال التعديلات زر تمكين الترجمة في التطبيق الذي سينتقل من قائمة الإعدادات إلى الشاشة الرئيسية، وكذلك زر التشغيل التلقائي للفيديوهات.

ولم تكشف الشركة عن موعد إضافة هذه الميزات الجديدة على التطبيق.