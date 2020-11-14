موقع ويب سيتوقف على هذه الهواتف بعد أسابيع

نشرت هيئة التصديق غير الربحية Let’s Encrypt عبرمدونتها بياناً أوضحت من خلاله أن الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بإصدار قديم من نظام التشغيل أندرويد ستتوقف عن قدرة تشغيل موقع ويب معينة بدءاً من العام المقبل.

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وجاء في البيان: “لن تجدد الهيئة اتفاقيتها مع هيئة التصديق الأخرى IdenTrust. وهذا يعني أن جميع الأنظمة الأساسية الرئيسية: ويندوز وmacOS وأندرويد و iOS و Linux ستكون غير قادرة على استخدامها في المتصفحات المقابلة لها”.

وأضافت: “شهادة الجذر DST Root X3 التي اعتمدنا عليها في أنظمة أندرويد، ستنتهي في 1 سبتمبر 2021، ونحن مستعدون للوقوف بمفردنا والاعتماد فقط على شهادة الجذر الخاصة بنا”.

وتابعت: “مع ذلك، هذا يقدم بعض مشاكل التوافق وبعض البرامج التي لم يتم تحديثها منذ عام 2016 ما تزال لا تثق في شهادة الجذر الخاصة بنا، ISRG Root X1. ولم يتضمن ذلك إصدارات أندرويد السابقة للإصدار 7.1.1، وهذا يعني أن تلك الإصدارات القديمة من أندرويد لن تثق بعد الآن في الشهادات الصادرة عن Let’s Encrypt”.

وباختصار إذا كنت تستخدم أجهزة أندرويد التي تعمل ببرامج أقدم من أندرويد 7.1.1 لعام 2016، فقد تكون ممن يواجهون مشكلة العام المقبل، والحل الوحيد هو استخدام متصفح Firefox من Mozilla الذي يستخدم مخزن الشهادات الخاص به والذي يتجاوز المشكلة.