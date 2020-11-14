منخفض محمل بالأمطار الرعدية .. تفاصيل الطقس في سوريا لهذا الأسبوع

تبدأ بوادر منخفض جوي محمل بالأمطار الرعدية تظهر اليوم لتخيم حالة من عدم الاستقرار على الطقس في سوريا.

منخفض في سوريا :

وبحسب ما نشرت صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية، تكون اليوم السبت الأجواء مستقرة في دمشق و جميع المحافظات حيث تسجل الحرارة نهاراً ما بين 19 لـ 21 درجة ، وليلاً تنخفض لتسجل ما بين 12 لـ 15 درجة .

ومع ساعات ليل السبت تبدأ الأمور بالتغير كلياً خصوصاً على المناطق الساحلية حيث تبدأ أولى قوافل المنخفض الجوي بالتأثير بأمطار رعدية على فترات ، واحتمال تسجيل زخات مطرية عشوائية رعدية مع ساعات بعد ظهر اليوم على مناطق ريف دمشق الغربي و الشمالي فقط.

أما غداً الأحد نتأثر بامتداد منخفض جوي بارد و ماطر و ثلوج على المرتفعات فوق 2500 متر ويكون يوم أمطار بالمجمل على جميع المحافظات السورية و دمشق العاصمة يتخلله انخفاض بالحرارة لتصبح نهاراً مابين 17 لـ 18 درجة وليلاً تلامس حدود 12 درجة .

كما نشهد هبات رياح نشطة أحياناً خصوصاً على السواحل السورية والمناطق الوسطى و الجنوبية ، الفعالية عالية على السواحل و مناطق الوسط ، ومتوسطة على المناطق الجنوبية و دمشق و الشمالية ، وخفيفة على المناطق الشرقية علماً أنها ستبدأ مع ساعات مساء الأحد على الشرق فقط.

ويبدأ يوم الإثنين المنخفض بالتلاشي مع ساعات الصباح ولكن تبقى الفرص سانحة لتسجيل هطولات مطرية على أجزاء من المناطق الساحلية و الوسطى على فترات ، فيما تستقر الأجواء مع مرور ساعات الظهر وتبقى هكذا حتى يومي الثلاثاء و الأربعاء .

واعتباراً من الخميس 19/11/2020 تعود الأجواء غير المستقرة على عدد من المناطق السورية حيث ثبتت النماذج الجوية على تأثرنا بمنخفض جوي بارد .