منخفض أمطاره غزيرة وفرصة لهطل ثلجي.. تفاصيل الطقس في سوريا

ثبتت النماذج الجوية على توقعاتها التي تشير لوصول منخفض ماطر إلى سوريا خلال الفترة مابين 25 و27 تشرين الثاني.

منخفض ماطر مرتقب:

وبحسب ما نشرت صفحة “هوى الشام” المنية بالأحوال الجوية، يتلاشى اليوم الأحد المنخفض الذي بدأ يوم الجمعة وسط احتمال ضعيف بتأثر دمشق وريفها والمنطقة الساحلية بحالة عدم ستقرار ضعيفة الفعالية بأمطار عشوائية.

وتعود الأجواء للاستقرار يومي الإثنين و الثلاثاء مع تسجيل ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة رغم كون الأجواء غائمة جزئياً.

أما المنخفض الماطر ، فيبدأ يوم الأربعاء وقد يستمر حتى يوم الجمعة 27 تشرين الثاني ، ويتميز هذا المنخفض بكميات الأمطار التي يحملها ، و بالرياح القطبية الباردة التي قد تتسبب بثلوج على المرتفعات العالية.

الأمر نفسه توقعه المتنبئ الجوي باسل كيلاني ، مرجحاً أن نشهد أمطار غزيرة يوم الخميس يرافقها انخفاض بدرجات الحرارة وتشكل خلايا رعدية وسيول وتساقط لحبات البرد.