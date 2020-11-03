مصدر مسؤول يكشف تفاصيل عبور الشاحنات السورية نحو دول الخليج

كشف عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال أسامة قزيز، أن السلطات الأردنية لا تسمح بمرور إلا عدد محدد من الشاحنات السورية الغذائية عبر حدوده، منوهاً إلى أن نحو 415 براداً وشاحنة متوقفة حالياً في ساحة جابر.

وبحسب صحيفة “الوطن”، قال قزيز: “إن السلطات الأردنية لا تسمح كل يوم إلا بمرور 30 براداً وشاحنة محملة بالخضر والفواكه والمواد الغذائية الأخرى، وذلك عبر منفذ جابر الأردني الحدودي مع دول الخليج باتجاه السعودية ودول الخليج”.

وأضاف عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال: “نحو 415 براداً وشاحنة تنتظر في ساحة جابر وصول دورهم والسماح لهم بعبور المنفذ”.

وأشار قزيز إلى أن السلطات الأردنية تأخذ ضريبة رسم عبور عن كل السيارات السورية التي تدخل أراضيها وذلك حسب المسافة الكيلومترية التي قطعتها السيارة من لحظة دخولها الأراضي الأردنية إلى حين وصولها لمنفذ جابر.

وبين أسامة أن قيمة الضريبة المتخذة بحق السيارات السورية التي تدخل الأراضي الأردنية هي هي 7 آلاف ريـال.