مستخدموه معرضون للاختراق.. متصفح غوغل كروم سيتوقف قريباً على هذه الحواسيب

تعتزم شركة غوغل كروم إيقاف المتصفح الأشهر في العالم ، على ملايين أجهزة الحاسوي وخاصة المزودة بنظام تشغيل “ويندوز 7”.

وبحسب ما ورد في “ذا صن” البريطانية فإن الملايين من مستخدمي متصفح غوغل كروم سيواجهون مشكلة قريباً.

وعن هذه المشكلة بينت الشركة أن مستخدمي نظام تشغيل ويندوز7 ، هم المقصودين ، حيث لن يكون المتصفح الذي يعمل على أجهزة الحاسوب هذه قادرا على الاتصال بالإنترنت إلا في حال ترقية الويندوز.

وحتى لا يتفاجأ المستخدمون ، مددت الشركة العمل بمتصفح غوغل كروم على نظام ويندوز7 حتى 6 أشهر إضافية لكن بحلول 15 يناير 2022 لن يستطيعوا الدخول إلى الإنترنت عبر المتصفح وسيكونون معرضون لخطر الثغرات الأمنية.