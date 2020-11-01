مركز رصد الزلازل في سوريا يعلن استعداده في حال حدوث تسونامي في الساحل

أوضح مدير عام مركز رصد الزلازل في سوريا عبد المطلب الشلبي حقيقة احتمال حدوث تسونامي في الساحل السوري عقب زلزال تركيا الذي وقع أول أمس وأعقبه زلزال صباح أمس.

وقال الشبلي لإذاعة “شام إف إم” إن لم تصل إلى السواحل السورية أي تحذيرات من حدوث تسـونامي ، مبيناً أن الزلزال الذي ضرب جزيرة قريبة من تركيا سبب فيضانات فقط.

وعن احتمال حدوث تسـونامي في سوريا ، رأى الشبلي أن الظاهرة قابلة للحدوث ولكن بتأثير أقل من البلدان الأخرى، لأن البحر المتوسط أعماقه أقل من المحيطات.

وهنا أضاف الشبلي أنه وفي حال وجود توقعات بحدوث تسونامي في السواحل السورية تصلنا تنبيهات من شبكة إنذار تسونامي الموجودة في البحر المتوسط قبل ساعة أو أكثر.

وبحسب مدير عام مركز رصد الزلازل ، فإن تسـونامي هو ظاهرة طبيعية ويجب التعايش معها مثلها مثل الزلازل مضيفاً: نحن جاهزون ومستعدون في حال حدوث تسونامي، وعندما نكون مهيئين ومتلزمين بالإجراءات اللازمة يكون التأثير خفيف وأقل ضرراً.