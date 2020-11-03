مرسوم رئاسي يتعلق بمصرف سوريا المركزي وتأليف مجلس للنقد والتسليف

صدر يوم أمس السبت مرسوم رئاسي يقضي بتأليف مجلس النقد والتسليف وتعيين نائب أول جديد لحاكم مصرف سوريا المركزي.

ووفقاً لصحيفة “الوطن” فإن الرئيس بشار الأسد أصدر يوم أمس مرسوم رقم ٣٠٨ القاضي بتأليف مجلس النقد والتسليف.

وينص المرسوم على تولي حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور حازم قرفول رئاسة المجلس في حين بات في عضوية المجلس رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والنائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي ومعاون وزير المالية لشؤون الانفاق العام مع وجود خمسة من الخبراء في عضويته وهم الدكتور محمد حمرة والدكتور عبد الرزاق القاسم والدكتور ياسر مشعل والدكتور هيثم الطاس والدكتور نوار هاشم.

وبدخول الدكتور محمد حمرة إلى مجلس النقد والتسليف بصفة خبير تكون مهمته قد انتهت كنائب أول لحاكم مصرف سوريا المركزي.

أما بالنسبة لمنصب النائب الأول فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس القرار رقم ١٧٥١ بناء على اقتراح حاكم مصرف سوريا المركزي القاضي بتكليف الآنسة ميساء صابرين العاملة من الفئة الأولى لدى المصرف المركزي بالقيام بمهام المدير المشرف وعضو لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي والنائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي.

كما قضى المرسوم في مادته الثانية بتقاضي أعضاء المجلس باستثناء حاكم مصرف سورية المركزي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي تعويضاً مقداره عشرة آلاف ليرة سورية عن كل جلسة يعقدها المجلس على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم ٣٠ ألف ليرة سورية وذلك لقاء الجهود المبذولة من قبلهم داخل الاجتماعات الرسمية وخارج أوقات الدوام.