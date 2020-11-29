مدير مركز الرصد الزلزالي يرجح احتمال حدوث زلزال متوسط الشدة في سوريا

أكد مدير مركز الرصد الزلزالي د. رائد أحمد أنه لا تخوف من وقوع أضرار مادية أو بشرية في حال حدوث زلزال .

واعتبر أحمد لإذاعة “شام إف إم” أن الهزات الأرضية التي تعرضت لها دمشق خلال اليومين الماضيين متوسطة إلى ضعيفة الشدة، ولا داعي للقلق من هذا الأمر.

وهنا أضاف أحمد أنه وفي حال حصول هزات تكون بشدة ٥.٥ والأبنية تقاوم هذه الشدة، ولا تخوف من وقوع أضرار مادية أو بشرية.

كما بين مدير مركز الرصد الزلزالي أن الوضع التكتوني وقاعدة البيانات تشير إلى احتمالية حدوث زلزال في سوريا متوسط يصل لـ 5 درجات فقط.

ونوّه هنا إلى أن الهزات من المفترض أن تحصل مئات المرات في المناطق النشطة قبل وقوع الزلزال، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن فالق دمشق حالياً غير نشط، وهو مرتبط بالسلسلة التدمرية والتي تنشأ عليها زلازل أكبر، وبحال كان مرتبط بفالق سرغايا تحصل هزة بقدر ٦.٥ أو ٧ درجات، قد تصل إلى دمشق بمقدار ٥ درجات.

وسجل مركز الرصد الزلزالي خلال اليومين الماضيين هزتين أرضيتين في دمشق لم تتسببا بأي خسائر مادية أو بشرية.