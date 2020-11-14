مباراة السعودية وجمايكا 2020 .. بث مباشر

تبدأ بعد قليل وعلى ملعب دولة الإمارات مباراة السعودية وجمايكا ضمن تحضيرا لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022م.

مباراة السعودية وجمايكا 2020

ويخوض منتخب السعودية مباراة ودية قوية تجمعه مع نظيره جامايكا، مساء اليوم السبت 14 نوفمبر الساعة 7 ونصف بتوقيت المملكة أي 6 ونصف بتوقيت مصر، وستذاع على الهواء حصرياً عبر شاشة قناة السعودية الرياضية HD1 بأداء صوتي للمعلق عبد الله الحربي.

ويسعى المنتخب السعودي للظهور من جديد اليوم في لقاء ودي تحضيري أمام جامايكا محاولاً ترتيب الصفوف من جديد والوقوف على الحالة البدنية والفنية ومدى جاهزية اللاعبين للمعارك الرسمية المقبلة.

تشكيلة منتخب السعودية:

وشهدت القائمة وجود ثلاثي حراسة المرمى، محمد اليامي وعبد الله العويشير وحبيب الوطيان، في حين وجد في خط الدفاع كل من عبد الله مادو وزياد الصحافي ومحمد خبراني وحسان التمبكتي وأحمد شراحيلي وسعيد الربيعي وعلي البليهي وياسر الشهراني وسلطان الغنام ومحمد البريك وعبد الله حسون.

وتقدم سلمان الفرج قائمة الأسماء في خط وسط الميدان، وجاء إلى جواره كل من محمد كنو وعبد الإله المالكي وتركي العمار وعبد المجيد الصليهم وحسين المقهوي وسالم الدوسري وأيمن يحيى وهتان باهبري ونواف العابد.

وفي خط المقدمة وقعت خيارات الفرنسي رينارد على الرباعي عبد الفتاح آدم وصالح الشهري وفراس البريكان وعبد الله الحمدان.

سنعمل على توفير رابط بث مباشر لمباراة السعودية مع بدء اللعبة