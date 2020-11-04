ما حقيقة خطوبة الفنانة نسرين طافش وهوية العريس ؟

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش نبأ خطوبتها وقرب موعد زفافها، دون الكشف عن هوية العريس أو جنسيته.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر خطوبة الفنانة نسرين طافش مرجحين أن يكون رجل الأعمال الكويتي ورئيس نادي توتنهام الانكليزي “فواز الهويساوي” خطيبها.

بينما أكدت نسرين في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر” أن خطيبها من خارج الوسط الفني والرياضي والسياسي، وهو ليس من الخليج أيضاً كما أشيع.

وأشارت الممثلة السورية إلى أنها ستقوم بالكشف عن جنسية زوجها في الوقت المناسب، مطالبة كافة وسائل الاعلام بأخذ كافة الأخبار بمصداقية من مصادرها الرسمية وعدم زج اسمها في الشائعات.

فيما اقتصرت خطبة الفنانة على الأهل والأصدقاء ومجموعة من الفنانين المقربين لها، وذلك التزاماً بالبروتكولات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.